Şişli'de polis ekiplerinden velilere "narkotik" semineri

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere seminer verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nun Spor Salonu'nda düzenlenen seminer öncesi katılımcılar proje hakkında bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ozan Yerger, slayt eşliğinde velilere, uyuşturucunun zararları, nasıl başlanıldığı ve kullanan kişilerin nasıl fark edileceği konularını anlattı.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de katıldığı seminer, velilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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