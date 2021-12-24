Şişli'de polis ekiplerinden velilere "narkotik" semineri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de polis ekiplerinden velilere "narkotik" semineri

Şişli'de polis ekiplerinden velilere
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere seminer verildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının başlattığı "En iyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere seminer verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nun Spor Salonu'nda düzenlenen seminer öncesi katılımcılar proje hakkında bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ozan Yerger, slayt eşliğinde velilere, uyuşturucunun zararları, nasıl başlanıldığı ve kullanan kişilerin nasıl fark edileceği konularını anlattı.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de katıldığı seminer, velilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artıracak

 Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title