ŞİŞLİ'DE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

ŞİŞLİ'de, özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş denetimi yapıldı.

ŞİŞLİ'de, özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş denetimi yapıldı. 4 ayrı noktada yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi. Sabit nokta, ring ve yaya devriye uygulaması şeklinde yapılan denetimlerde Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra ilçe güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekipleri görev aldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, vatandaşların da GBT sorgulaması yapıldı. Dört ayrı noktada yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Denetimler sırasında, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı