Şırnaklılar Yanlış Yerde Alkışladı Erdoğan Anında Uyardı: Niye Alkışladınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katıldı. Şırnaklılar yalnış yerde sözlerini alkışlayınca Erdoğan'dan "Niye alkışladınız! Yanlış anlaşıldı herhalde?" uyarısı geldi.

"YÜZDE 28 'EVET' OYU ELDE EDEBİLDİĞİMİZİ BİLİYORUM"

Erdoğan, buradaki konuşması sırasında, "16 Nisan halk oylamasında, Şırnak'ta yüzde 28,3 oranında bir "evet" oyu elde edebildiğimizi biliyorum." dedi.

"YANLIŞ YERDE ALKIŞLADILAR"

Erdoğan'ın sözlerini "Evet" oylarının fazla çıkması olarak algılayan Şırnaklılar, alkışlarla Erdoğan'a tezahüratta bulundu.

"YANLIŞ ANLAŞILDI HERHALDE"

Şırnaklıların kendisini yanlış anladığını fark eden Erdoğan, tebessüm ederek "Niye alkışladınız! Yanlış anlaşıldı herhalde?" dedi.