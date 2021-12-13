Şırnak'ta terör operasyonu: 43 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
ŞIRNAK'ta polisin FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta polisin FETÖ ve Pkk'ya yönelik operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik kent genelinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 43 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı. 31 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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