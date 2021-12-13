Şırnak'ta terör operasyonu: 43 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonu: 43 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 43 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta polisin FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin FETÖ ve Pkk'ya yönelik operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik kent genelinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 43 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı. 31 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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