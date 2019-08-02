Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

2.08.2019 07:49
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, PKK'lı 2 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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