Şırnak-habur'da 3 terörist teslim oldu
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Şırnak-habur'da 3 terörist teslim oldu

Habur'da 3 terörist teslim olduŞırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

11.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:36
Şırnak-habur'da 3 terörist teslim oldu

Habur'da 3 terörist teslim oldu

Şırnak'ın ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 3 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Aralık ayı içerisinde Habur'da teslim olan terörist sayısı 4 oldu.

Kaynak: DHA

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: Şırnak-habur'da 3 terörist teslim oldu
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