Schneider Electric ve CNBC'nin yeni raporuna göre şirketler, dijital araçlar kullanarak emisyonlarını yüzde 19'a kadar azaltabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, dijital inovasyonun sürdürülebilirlik ve verimliliği geliştirmekte oynadığı rolü gözler önüne seren yeni bir rapor hazırladı.

CNBC Catalyst iş birliği ile hazırlanan Sürdürülebilir Geleceğin Kapılarını Aralamak: Dijital Çözümlerin Sürdürülebilir İş Dönüşümünün Anahtarı Olmasının Nedeni başlıklı raporda, şirket ve kurumların sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak ve daha şeffaf tedarik zincirleri oluşturmak için dijital teknolojiyi nasıl kullandığı açıklanıyor.

Raporda pek çok örneğe yer veriliyor. Bunlar arasında IBM'in yapay zeka ve blok zincirine dayalı çözümler kullanarak daha şeffaf ve düşük karbonlu bir tedarik zinciri oluşturma süreci, akıllı aydınlatma, yağmur suyu toplama ve yemeklik yağdan enerji elde etme projeleri sayesinde Swire Properties'in portföyü genelinde GHG emisyonunun yüzde 19 azaltması gibi sıra dışı başarılar yer alıyor.

Ayrıca mühendislik firması Jacobs'un Londra'da milyarlarca veri noktasını analiz ederek seferlerin yüzde 80'inde sıfır karbon emisyonu sağlayan ulaşım sistemi modellemesi ve Tata Power'ın sunduğu çatı güneş izleme ve yönetim sistemlerinin Hindistan'ın 90'dan fazla şehrinde müşterilerin yenilenebilir enerji üzerinden 258 varil petrol eşdeğeri üretmeye nasıl yardım ettiği de öne çıkan projeler arasında.

Sürdürülebilir Geleceğin Kapılarını Aralamak: Dijital Çözümlerin Sürdürülebilir İş Dönüşümünün Anahtarı Olmasının Nedeni raporunda Swire Properties, Equinix, IBM, IHG Hotels & Resorts, Jacobs, Singapur İşletme Üniversitesi, Tata Power ve Oxford Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı işletme ve kurumlardan başarılı vaka çalışmaları sunuluyor. Raporda, bu kuruluşların dijital verimlilikte nasıl çığır açtığı gösteriliyor ve kilit paydaşlar dijital sürdürülebilirlik deneyimlerini aktarıyor.

Raporda ele alınan kurumlar, insan zekasıyla yapay zekayı entegre ederek algoritmaların ve yüksek güçlü bilişimin enerji kullanımı, şehir tasarımı, kaynak tüketimi, tedarik zinciri verimliliği ve güç üretimi gibi kritik alanlarda değişim sağlama kapasitesinden yararlanıyor.

Bu alanda örnek teşkil eden Swire Properties, portföyündeki GHG emisyonlarının yoğunluğunu azaltmaya odaklanan uzun vadeli bir karbonsuzlaşma sürecini başlattı. Bunun için Schneider Electric iş ortaklığı ile dijital açıdan verimli ölçüm araçlarına yatırım yaptı ve binalarının enerji verimliliğini modelledi. Böylece şirket portföy genelinde sera gazı emisyonlarını yüzde 19 oranında düşürdü.

Dijital teknoloji yatırımları, doğru iş ortaklarıyla birlikte tasarlandığında, önemli oranlarda iş değeri yaratıyor. İş sürekliliği için dijitalleşmenin önemi salgınla birlikte gözler önüne serilirken, sağlam ve enerji açısından verimli bir geleceğe olan ihtiyaç da artıyor.

Medya ve araştırma kuruluşu Corporate Knights tarafından 2021'de dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Schneider Electric, bu raporda yer alan örnek çalışmalar da dahil olmak üzere müşterileri için enerji açısından verimli dijital çözümler geliştirme konusunda öncü rol oynadı.

Bağlantılı, açık ve dijital teknoloji, iş avantajları yaratıyor ve verimlilik ve iş esnekliği açısından somut kazanımlar sağlıyor. Bu durum müşterilerin hem çevre hem de hissedarlarına fayda sağlama şeklindeki ikili görevini aynı anda yerine getirmesine yardımcı oluyor.

"Dijital teknolojiler, önümüzdeki 10 yılda sürdürülebilirlik vizyonlarının uygulanabilir olmasını sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, "COP26'nın sonuçları, işletmelerin sürdürülebilirliği sahiplenmesi ve enerji açısından ivedilikle daha verimli hale gelmesi yönündeki acil ihtiyacın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Tricoire, "Dijital teknolojiler, önümüzdeki 10 yılda sürdürülebilirlik vizyonlarının uygulanabilir olmasını sağlayacak. Emisyon azaltmanın yüzde 70'i mevcut kanıtlanmış ve rekabet gücüne sahip teknolojilerle elde edilebilirken, bu rapor dünyanın geleceğinin bağlı olduğu net sıfır hedefine ulaşmamıza yardımcı olmak için kuruluşların günümüzün dijital araçlarını nasıl uygulayabileceğini gözler önüne seriyor." yorumunu yaptı.