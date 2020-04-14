Sinop'ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı Sinop'ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı Erfelek Ziraat Odası tarafından ilçede karantinaya alınan 3 köydeki ihtiyaç sahibi 45 aileye gıda yardımında bulunuldu Sinop'un Erfelek ilçesinde karantinaya alınan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Sinop'ta karantinaya alınan köylere gıda yardımı

Erfelek Ziraat Odası tarafından ilçede karantinaya alınan 3 köydeki ihtiyaç sahibi 45 aileye gıda yardımında bulunuldu

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde karantinaya alınan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Erfelek Ziraat Odası tarafından ilçe genelinde karantinaya alınan 3 köyde ihtiyaç sahibi 45 aileye gıda yardımında bulunuldu. Giriş çıkışların güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulduğu köylere yardım malzemelerini getiren Ziraat Odası yetkileri yardım kolilerini köy girişlerinde muhtarlara teslim etti.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca: "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sonucunda ilçemizde 3 köyümüz karantina alına alınmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' çerçevesinde Erfelek Ziraat Odası Başkanlığı olarak Erfelek Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı ve karantina altındaki Köy Muhtarları ile yaptığımız görüşme sonucunda ihtiyaç sahibi çiftçilerimizi ve vatandaşlarımızı belirleyerek gıda yardım kolileri hazırladık. Yardım malzemelerini ilgili muhtarlarımıza ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere teslim ettik" dedi.

Kaynak: İHA