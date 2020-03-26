Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
26.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:50
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Burakcan Sarıkaya idaresindeki 08 AAH 429 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 37'nci kilometresinde bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, menfeze devrildi.
Kazada sürücü Sarıkaya kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sarıkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA