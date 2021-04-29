SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısıOlgay GÜLER EDİRNE, (DHA)- Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu (TUYUP) Başkanı Önder Akdağ, Edirne'de 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na yaklaşık bin sporcunun katılacağını...

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

Olgay GÜLER EDİRNE, (DHA)- Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu (TUYUP) Başkanı Önder Akdağ, Edirne'de 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na yaklaşık bin sporcunun katılacağını belirterek, organizasyonun sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşlardan kısıtlama kurallarına riayet etmelerini istedi. Akdağ, Yaklaşık 2 bin kişilik bir katılımla şehrimizin ekonomisine, kültür, sanat ve spor alanına bir katkı sunuyoruz. Bu anlamda bu organizasyon çok önemli dedi.

Edirne'de Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından Edirne Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 6'ncısı düzenlenecek. 23 Mayıs 2021'de düzenlenecek organizasyon öncesi açıklama yapan TUYUB Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun sağlık geçebilmesi için vatandaşlardan kısıtlama kurallarına riayet etmelerini istedi. Organizasyonun şehir için önemine vurgu yapan Akdağ, yurtdışından da yaklaşık 100 sporcunun katılım sağlayacağını belirtti.

Yarı maratonla ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Akdağ, Bu yıl bin atletle çevre ve sıfır atık için Edirne'de koşacağız. Öncelikle bütün organizasyona katılacak sporculardan ve vatandaşlardan, kısıtlama günlerinde kurallara riayet etmelerini, pandemi kurallarına uymalarını, doğal olarak açılma başladığı zaman güzel günlerin bizi beklediğini düşünerek bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymalarını rica ediyoruz diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI

Organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde düzenleneceğini söyleyen Akdağ, Şehrimiz için önemli bir iş yapıyoruz. Bu süreçte esnafımız zor günler yaşıyor. Biz de bu organizasyonu şehrimizde bin atletle gerçekleştirerek yaklaşık 2 bin kişilik bir katılımla şehrimizin ekonomisine, kültür, sanat ve spor alanına bir katkı sunuyoruz. Bu anlamda bu organizasyon çok önemli. Tabii burada en önemli şey bu organizasyonun pandemi kuralları çerçevesinde yapılması dedi.

Yurtdışından yaklaşık 100 atletin de yarı maratona katılım sağlayacağını kaydeden Akdağ, Burada Türk vatandaşlar için geçerli olan kuralların hepsi uluslararası sporcular için de geçerli. Yurtdışından geliyorlarsa, bununla ilgili testler var. Çıkarken de testler var. Böylece sporcular organizasyona rahat şekilde gelecek. Bu sene yabancı atlet sayısı yaklaşık 100 kişi civarında. Pandemiden dolayı bu durum böyle. Pandemi olmamış olsaydı yaklaşık yüzde 50'si yabancı sporcuyla gerçekleşecek bir organizasyondan bahsediyoruz ifadelerini kullandı.

SIFIR TEMAS PAROLASIYLA KOŞULACAK

Racetiming chip sistemleri ölçüm koordinatörü Kerim Fevzi Karaoğul da organizasyonda alınacak hijyen tedbirlerine vurgu yaptı. Karaoğul, Organizasyon tamamen pandemi koşullarıyla gerçekleştirilecek. Sosyal mesafeye dikkat edilerek cumartesi günü alanımızda ilk önce kit dağıtımı yapılacak. Sıfır temas parolasıyla koşucuların ilk önce alana girişlerini sağlayacağız. 4 noktadan kit dağıtımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Pazar günü bin kişiyi 10 gruba bölerek kademeli olarak yarışa start vereceğiz. Bu şekilde sporcuların birbirleriyle temaslarını minimuma indirmiş olacağız. Akabinde de yine pandemi kurallarıyla ödül törenini gerçekleştireceğiz. Umarım çok başarılı bir organizasyona imza atacağız diye konuştu.

SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı
SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu öncesi vatandaşlara 'kısıtlamaya uyun' çağrısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:45:29. #1.15#

title