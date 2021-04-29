Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
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Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği

Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
Demirören Haber Ajansı / Serdar KARA - Haberler | Güncel

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından bugün de Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de ise 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonlarının başlatılmasıyla sınıra sıfır noktadaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından bugün de Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de ise 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonlarının başlatılmasıyla sınıra sıfır noktadaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri hareketlilik arttı. İlçede dün akşam uçak, bugün ise helikopter ve zırhlı araç hareketliliği yaşandı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik 'Pençe- Şimşek' ve 'Pençe- Yıldırım' operasyonları sürerken, bugün de Şırnak'ta 'Eren-13 Cudi-Besta', Hakkari'de 'Eren-14 Kazan-Oğul' operasyonları başlatıldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel görev alıyor. Operasyonlarla eş zamanlı olarak Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Dün akşam ilçenin semalarında uçak sesleri duyulurken, bu sabah saatlerinden itibaren ise helikopter ve zırhlı araç yoğunluğu yaşandı. İlçede konuşlu bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterler ile zırhlı araçların sınır bölgesine doğru hareket ettikleri görüldü.


Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar KARA

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