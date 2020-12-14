Sınırda yakalanan Fransız terörist tutuklandı
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Sınırda yakalanan Fransız terörist tutuklandı

14.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:01
Sınırda yakalanan Fransız terörist tutuklandı

Hatay'ın Suriye sınırında hudut birlikleri tarafından, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist tutuklandı.

Hatay'ın Suriye sınırında hudut birlikleri tarafından, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fransız uyruklu C.G. adlı terörist yakalandı.

Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı belirlenen C.G. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan C.G. terör örgütü El Kaide'ye üye olmaktan tutuklandı.

(Adem Karagöz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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