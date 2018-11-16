Sınırda Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şahıs Tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yasa dışı olarak Suriyelileri Türkiye'ye geçmesini sağlayan şahıs vatandaşı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma neticesinde; Suriye uyruklu şahısların yasa dışı yollarla maddi kazanç elde etmek amacıyla Türkiye'ye geçişlerini sağlayan ve organizatör olduğu değerlendirilen F.D.'yi Elbeyli ilçesi sınır hattında 7 Suriye uyruklu şahısla birlikte yakaladı. Jandarma tarafından sorgulanan F.D., Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. - KİLİS