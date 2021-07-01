Sinema salonları son 6 yılın en iyi temmuz vizyonuyla açıldı

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı.

Yarın vizyona girecek yerli ve yabancı filmler için hazırlıklarını tamamlayan CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurdan Ulu Horozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde son 6 yılın en iyi temmuz vizyonu bulunduğunu söyledi.

Horozoğlu, uzun bir aradan sonra dolu bir içerikle dönüş yaptıklarını ifade ederek, "'Hızlı ve Öfkeli 9' ile açılışı yapıyoruz onun dışında 'Black Widow', 'Cruella', 'Space Jam: Yeni Efsane' gibi yabancı yapımların yanında Türk filmi "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" bulunuyor. Hatta kampanya kapsamında ilk gün tüm salonlarda ücretsiz gösterilecek." dedi.

Salonların düzenlenmesinden büfe ürünlerine kadar bütün hazırlıkları tamamlandıklarını anlatan Horozoğlu, bir önceki açılma döneminde olduğu gibi yüzde 60 kapasite ile sinemaseverleri ağırlayacaklarını belirtti.

"Vizyon takvimi hiçbir zaman boş kalmayacak"

Horozoğlu, yurt dışında açılışı yapılan sinema salonlarına baktıklarında ilginin çok yüksek olduğunu aktararak, "ABD ve İngiltere'de özellikle global filmlere vizyonda ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir etkiyle sinemaseverlerin özlemlerini gidermek için sinema salonlarına akın edeceğini düşünüyoruz. Zaten ön satışlarda bunun sinyallerini görebiliyoruz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı yapımlar açısından ellerinde yeterli içerik bulunduğuna dikkati çeken Horozoğlu, şunları kaydetti:

"Vizyon takvimi o yüzden hiçbir zaman boş kalmayacak. Aynı zamanda setlere giren, özellikle yerli yapımlardan sürekli olarak üretim devam edecek. Pandemiden dolayı pek çok sektör kötü etkilendi. Ama sinema salonları açısından bir değerlendirmede bulunmam gerekirse sinema salonlarına baktığımızda şu an yüzde 3 gibi bir kapanma olduğunu görüyoruz. Bunların tamamen pandemiyle ilgisi olduğunu da söylemek doğru olmaz. Bizim için önemli olan içerik, içerik olduğu sürece sinemaya muhakkak bir talep olacaktır. Çünkü insanlar zaten birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikleri çok özlediler. Sinemalar da sosyalleşmenin en önemli parçalarından bir tanesi olduğu için biz çok iyi olacağını düşünüyoruz."

Horozoğlu, sinemaların açılmasıyla diğer sektörlere de canlılığın geleceğini, izleyicileri salonlara beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref