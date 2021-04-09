Sincan'da kapsamlı temizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sincan'da kapsamlı temizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sincan'da kapsamlı temizlik

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki bütün mahallelerin, caddelerin, sokakların ve çöp kovalarının, mıntıka zemin yıkamasını 25 personel eşliğinde gerçekleştirdi. Mahallelerde çok kapsamlı çalışan ekipler, her ay düzenli olarak temizlik çalışması yapıyorlar.

Sabahın erken saatlerinde sahada çalışmaya hazır bulunan ekipler, bir yandan çöp artıklarını toplayarak temizlik çalışması yaparken, bir yandan da halk sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Sincan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını yaparken halk sağlığını öncelediklerini ve bu nedenle de belirli bir sıra ve üst düzey bir özen göstererek çalışmaya dikkat ettiklerini belirttiler. - ANKARA

Sincan'da kapsamlı temizlik
Sincan'da kapsamlı temizlik
Sincan'da kapsamlı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sincan'da kapsamlı temizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:46:49. #1.16#
title