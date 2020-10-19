Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları
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Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları

19.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:21
Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları

Genç şarkıcı Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı ile olan ilişkisi nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Akçıl, müzik adamı Saim Akçıl'ın oğludur ve birçok başarılı sanatçıyla çalışmıştır. Sinan Akçıl aslen nereli?

Sinan Akçıl, Hadise'nin 2009 Eurovision şarkıaı Düm Tek Tek şarkısını da kaleme alan isimdir. Sanatçının ilk albümü Kalp Sesi'dir. Sinan Akçıl, 2018 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile evlense de çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. SinanAkçıl hayatı, biyografisi...

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da dünyaya geldi. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.

Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları

Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları

İlk albümü Kalp Sesi'ni çıkardığında şarkı söylemesi ve canlı performansı eleştirilmişti. Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. İkili birlikte yaşamaya devam ediyorlardı.

Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları

ALBÜMLERİ

2011 Kalp Sesi

2012 Karnaval

2013 Kapı

2014 Tabi Tabi

2015 Best of Aşk

2017 Yüzyılın Aşkı

2020 Piyanist

ŞARKILARI

2012 İkinci Sen

2014 Hatırlasana

Hoppa

2015 Ayıp Yani

2016 1001 Gece

Şarttır

Başka Şansın Yok

2018 Gülmek Sadaka

Anlarsın

2019 Mucize

Goy Goy

2020 Çok Sevmek Yasaklanmalı

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