Simide zam mı geldi 2021? 1 tane simit kaç tl, ne kadar oldu? Hangi şehirlerde simite zam yapıldı? İstanbul'da simite zam mı yapıldı?

Simite zam mı geldi? Simitin adet fiyatı kaç tl? İstanbul'da simit ne kadar oldu? Hangi şehirlerde simite zam yapıldı?

İSTANBUL'DA SİMİT NE KADAR OLDU, ZAM MI YAPILDI?

İstanbul'da simide %40 zam geldi. 2,5 liraya satılan simit 3,5 liraya yükseldi.

1 adet simit fiyatı (eski) : 2,5 tl

2,5 tl 1 adet simit fiyatı (yeni) : 3,5 tl

Başkan Özdemir, ''Bugün itibarıyla İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı'' açıklamasında bulundu.

DENİZLİ'DE SİMİDE ZAM MI GELDİ?

Denizli'de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi. Simit fiyatları 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren tanesi 2.5 TL'den satılmaya başlanacak.

Haziran 2021'de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu. 2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu. 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak.

SAMSUN'DA SİMİDE ZAM MI GELDİ?

Samsun'da 70 gramı 1,5 TL'den satılan simide zam yapıldı. 80 gram simit 4 Eylül'den itibaren 2 TL'den satılacak.

Ekmek zammından kısa bir süre sonra Samsun'da simide de zam geldi. Yüzde 33 oranında zamlanan simidin fiyatı 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı. Zamdan önce Samsun'da 70 gram simit 1,5 TL'ye, 140 gram çiftli simit ise 3 TL'ye satılıyordu. Uygulanan zamlarla birlikte 80 gram simidin fiyatı 2 TL'ye, 160 gram çiftli simidin fiyatı da 4 TL'ye çıkartıldı.

Uygulanan zam tarifesi hakkında bilgi veren Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Samsun'da 1 sene üzerine simide zam yaptık. 70 gramı 1,5 TL olan simidin fiyatını 80 gramı 2 TL olarak belirledik. Simidin gramajı 10 gram arttı, fiyatı da 50 kuruş arttı. Susam ve diğer maliyetler yüzde 40 oranında arttı ama biz bunun tamamını fiyata yansıtmadık. Bu dönemde susam yüzde 50 oranında zamlandı. Un ve akaryakıt gibi diğer maliyetler de arttı. O yüzden bu zammı uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Zamlı fiyat tarifesi 4 Eylül Cumartesi'den itibaren uygulanacak.

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