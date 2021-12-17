Simav'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kurulumu onaylandı

SİMAV, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayıyla kurulduğunu bildirdi.

Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile parti binasında yaptığı açıklamada, kurulacak organize sera bölgesi ile Simav ilçesinin önemli bir tarım üssü olacağını belirtti.

İhracatta önemli bir yer tutan tarımsal üretim sektöründe Kütahya'nın daha çok söz sahibi olacağını dile getiren Ceyhun, şunları kaydetti:

"Seracılık bölgesi olarak ilan ettiğimiz 1200 dönümlük Simav Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgemizin 800 dönümünde kurulacak olan kapalı seralarda, 1200 vatandaşımıza doğrudan iş imkanı sağlanacaktır. Verimli arazileriyle ünlü memleketimizin yılın her mevsiminde üretim yapılan seralarının yüzde 80'inin bulunduğu Simav ilçemizdeki mevcut 500 dönümlük seralarımızın alanı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşuyla 1300 dönüme ulaşmış bulunmaktadır. Yine 150 çiftçimizin seracılıkla ilgilendiği ilçemizde seracılığa dayalı istihdam sayısı 1350'ye yükselirken, yıllık 10 bin ton domates, 10 bin ton çilek, salatalık gibi farklı sebze ve meyve olmak üzere toplamda 20 bin tonu geçen tarımsal üretim de katbekat artacaktır."

Tarımın, dünyanın geleceğinin en stratejik sektörlerinden biri olduğunu ve böylesine önemli bir projeyi hayata geçirerek, Kütahya'nın geleceğine katkı sunmaktan son derece gurur ve mutluluk duyduklarını aktaran Ceyhun, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.