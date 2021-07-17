Silvan'da, vatandaşları tehlikeli baraj sularından uzak tutmak için portatif yüzme havuzu yapıldı
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Silvan'da, vatandaşları tehlikeli baraj sularından uzak tutmak için portatif yüzme havuzu yapıldı

Silvan'da, vatandaşları tehlikeli baraj sularından uzak tutmak için portatif yüzme havuzu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesinin katkılarıyla kente portatif yüzme havuzu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesinin katkılarıyla kente portatif yüzme havuzu yapıldı.

Silvan Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı spor salonu bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunun yapımı tamamlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzunda başta çocuklar olmak üzere sıcaklardan bunalan vatandaşların serinleme imkanı bulacağını söyledi. Kaymakam Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, bizim de katkılarımızla Silvan ilçemize portatif yüzme havuzu yaptırdık. Çocuklarımızı tehlikeli baraj ve kanal sularında korumak adına yararlı bir proje olacak. Havuzun hizmete girmesiyle çocuklarımız burada yüzebilecek. Portatif havuzumuz yaklaşık 14 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda ve 1.20 metre derinliğindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalması Projesi kapsamında Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde ilçemize özellikle dezavantajlı vatandaşların hizmetinde olacaktır. Portatif yüzme havuzumuz, kurulum çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış olup, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Silvan'da, vatandaşları tehlikeli baraj sularından uzak tutmak için portatif yüzme havuzu yapıldı
Silvan'da, vatandaşları tehlikeli baraj sularından uzak tutmak için portatif yüzme havuzu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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