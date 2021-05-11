SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30'te Alibey Mahallesi'nde yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığının şüphelisi B.E, Esenler'de bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şüphelinin çaldığı motosikleti çalıştıramayıp yine aynı mahallede başka sokağa bırakarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Çok sayıda benzer suçlardan kaydı bulunan şüpheli B.E çıkarıldığı mahkeme tarafından adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:17:21. #1.16#

title