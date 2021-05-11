SİLİVRİ'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

SİLİVRİ'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30'te Alibey Mahallesi'nde yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığının şüphelisi B.E, Esenler'de bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin ardından şüphelinin çaldığı motosikleti çalıştıramayıp yine aynı mahallede başka sokağa bırakarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Çok sayıda benzer suçlardan kaydı bulunan şüpheli B.E çıkarıldığı mahkeme tarafından adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı