Silivri'de virajı alamayan tır devrildi
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Silivri'de virajı alamayan tır devrildi

15.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:21
Silivri'de virajı alamayan tır devrildi

Silivri'de otoyola bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Silivri'de otoyola bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, İtalya'dan Gebze'ye yük taşıyan 07 GZZ 91 plakalı tırın sürücüsü Burak Ç., Kuzey Marmara Otoyoluna girmek için Silivri-2 Köprülü Kavşağa yöneldiği sırada virajı alamadı.

Kontrolden çıkan yük dolu tır devrildi. Tır sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği tır sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yolun kenarına devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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