Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu
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Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu
20.05.2020 03:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:53
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Trakya'dan İstanbul'a gelmek isteyen sürücüler, Silivri D-100 Karayolu'nda uzun araç trafiğine neden oldu. Oluşan trafik nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bölgedeki yoğunluk gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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