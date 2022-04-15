Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU - Haberler

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Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Silivri'de, polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Silivri'de, polis ve zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1'i çocuk 4 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden' kişiler olduğu yönünde şikayet üzerine harekete geçti. Silivri Sahili'ne giden ekipler, dilencilik yaptıkları ileri sürülen 1'i çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada bir dilencinin üzerinden 560 TL para çıktı. Şüphelilere idari para cezası uygulandı. Dilencilik yaptırıldığı iddia edilen çocuk, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU

Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU

Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU

Son dakika haber | SİLİVRİ'DE POLİS VE ZABITADAN DİLENCİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silivri, Zabıta, Çocuk, Polis, Güncel, Haberler

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