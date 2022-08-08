Silivri'de eşiyle tartışıp elindeki bıçakla kendini balkona kilitledi

Silivri'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 21.45 sıralarında, Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı. Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.