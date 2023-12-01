Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Silivri'de Sergi Açılışında Buluştu

Silivri Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sokak'taki Onater konağında açılan Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'nde tarihi fotoğraf makineleri, kameralar, film ekipmanları ve Yeşilçam oyuncularının fotoğrafları yer alıyor. Açılışa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilli Celal Adan, Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yeşilçam Oyuncuları Türkan Şoray, Suzan Avcı, Şemsi İnkaya, Hikmet Taşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta gazetecilerin sorularına yanıtlayan, Türkan Şoray, "O kadar çok etkilendim ki, sanatı yaşatmak onun için yatırımlar yapmak ve böyle yerler açmak gerekli diye düşünüyorum. Buranın halkı da sinema sanatını ve fotoğrafçılık sanatını, tarihi ve geçmişiyle algılayacaklar. Önemli bir hizmet diye düşünüyorum ve bunun için Silivri Belediye Başkanı Volkan Bey'e sanata olan önemli bu yatırımı için çok teşekkür ederiz ve Türk Sineması adına da. Burada geçmiş yıllara gittim. Gerçekten bugün çok duygulandım" dedi.

"SİLİVRİ'NİN KÜLTÜRÜNE, SANATINA VE TARİHİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bugün Yeşilçam'ın efsane isimlerini Silivri'de misafir ediyoruz. Varlıklarıyla bizlere şeref ve onur verdiler. Biz Silivri'nin Kültürüne, sanatı ve tarihine, doğasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Silivri içerisinde bütün potansiyeliyle birlikte İstanbul'un en önemli yerleşim alanı, 3 tane medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi dokusuyla çok önemli bir yer tutmuş. Biz Silivri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"YEŞİLÇAM BURADA YAŞIYOR"

Şemsi İnkaya ise, "Gerçekten tebrik ediyorum, Yeşilçam yaşıyor burada. Bundan başka bir sergi bilmiyorum ama belki Türker abinin sergisi vardır ve burası Yeşilçam adına ikinci sergidir. Gerçekten burası samimiyetle yapılan yer" şeklinde konuştu. Suzan Avcı ise, "Her taraftan sevgi akıyor, 40 senedir sevgiler geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Burası çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.