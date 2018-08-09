Silifke'de çilek üreticileri Antep Fıstığına yöneldi

Silifke'nin Antep fıstığı bayramda baklavayı taçlandıracak

3 bin 400 dönüm arazide yaklaşık bin ton hasadı yapılan Antep fıstığının yaşı 10, kurusu 30, yeşili kilosu 210 liradan satılıyor

MERSİN - Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezi olan Silifke'de üreticilerin Antep fıstığına yöneldiğini Göksu Vadisi köylerinde bu yıl 3 bin 400 dönüm araziden yaklaşık 1000 ton fıstık hasadının yapılacağını söyledi.

Ersin Akdoğan, yaptığı açıklamada, ilçede değişen pazar istekleri ve ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini kaydetti.

Göksu Vadisi'ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk, Yeniçıktı köylerinde yaygın olarak yetiştirilen ve köylünün geçim kaynağı olan Antep fıstığı hasadının yaygınlaştığını ifade eden Akdoğan, bu yıl 3 bin 400 dönüm araziden yaklaşık 1000 ton hasat yapılmasını beklediklerini belirtti.

Bazı köylülerin ürünlerini hasat ettikten sonra yaş olarak sattığını, bazılarının da kurutmayı tercih ettiğini aktaran Akdoğan, yaşken kilosu 10 liradan satılan Antep fıstığının kurusunun 30 ve iç yeşilinin kilosunun ise 210 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Akdoğan, arazilerdeki yabani melengiç ağaçlarının aşılanmak suretiyle Antep fıstığı ağacına dönüştürüldüğünü ve vatandaş için önemli bir gelir kaynağı elde edildiğini de anlattı.

Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önemli ivme kazandırdığını, üretim alanlarının ise her geçen yıl arttığını dile getiren Akdoğan, "Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini arttırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve Tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı bizim ürünlerimizi tercih ediyor" dedi.

Çiftçilerin Silifke'de Antep fıstığını hasat ettikten sonra salkımından ayırma işlemi yaptığını belirten Akdoğan, "Salkımından ayırdıktan sonra elek işlemi yapılarak saplarından ayrılıyor. Eledikten sonra fıstığı elde ediyoruz. Bunu daha sonra kavlatma makinesine veriyoruz. Kavlatma makinesine vermeden fıstığın kilosu yaş olarak 10 liradan, kavlattıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştirip güneşte kurutuyoruz. Toptancıya kuru şekilde kilosunu 30 liradan veriyoruz. Bu şekilde alan sanayici Antep fıstığını kabuğundan ayırıp yeşil hale getirince iç piyasaya 210 liradan satıyor. Çiftçimiz belli oranda kar elde ederken sanayici kat ve kat kar elde ediyor. İnşallah bu yıl rekolte yüksek olduğu için fahiş fiyatta durgunluk yaşanacak" diye konuştu.

Silifke'de Antep fıstığı hasadının başlandığını belirten Akdoğan şunları söyledi:

"Nuru, Senir ve İmambekirli bölgemizde hasada başladık. Geçen yıl itibari ile rekolte düşük olduğu için özellikle baklava fiyatları yüksekti. Bu yıl 1000 ton hasat bekliyoruz. Özellikle ilk hasadımızla birlikte inşallah bu sene fiyatlar düşecek. Genellikle Gaziantep bölgesinden gelip buradan fıstık alıyorlar. Çünkü kalite ve renk anlamında bölgemizin coğrafi yapı özelliği itibari ile fıstığımız çok kalitelidir. İnşallah bu bayramda ağzımız tatlanacak. Özellikle baklava sanayinde fiyatlar düşecek bol fıstıklı baklavalar tüketeceğiz.