Şık ikili takımlar tesettür giyim modasında!
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Şık ikili takımlar tesettür giyim modasında!

14.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:39
Şık ikili takımlar tesettür giyim modasında!

Tesettür giyimde sıklıkla tercih edilen ve hakkında aramalar yapılan ikili takımlar için öne çıkan detayları ve dikkat çeken parçaları sizler için derledik. Şık ikili takımlar tesettür giyimin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tesettür kombin için basit ipuçlarını takip ederek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kötü elbise yoktur; yanlış seçim ve kombinleme vardır. Bu nedenle tesettür giyimde kombin yaparken ilk olarak kendinize uygun parçaları sonrasında ise birbirine uyumlu parçaları seçmelisiniz.

TESETTÜR İKİLİ TAKIM İÇİN BASİT İPUÇLARI

Renk ve desen bir takımda önemli olan ilk adımdır. Takım giyerken fazla karışık bir desen tercih edilmemeli. Renk ise çok karışık ve yoğun olmamalı. Sade ve detaysız modeller çok daha fazla moda olsa da; minik işlemeli ve parçalar da bulunabilir. Yine de sade bir model tercih etmek sizler için çok daha kolay kombin imkanı sunar. Çünkü bir kıyafeti hareketlendirmek aksesuarlarla oldukça kolaydır. Ancak fazla hareketli bir takımı kombinlemek kolay değildir.

Şık ikili takımlar tesettür giyim modasında!

Sade şık ikili takımlar için tercih edilecek eşarp ve şal uyumunda sonra önemli bir diğer nokta ise takı uyumudur. Son yıllarda uzun kolyeler oldukça dikkat çekici ve kolaylıkla bulunabilen ürünler arasında. Bir diğer nokta ise ayakkabı tabiki. Şık kombininizi yazın terliklerle, baharda spor ayakkabı ile; kışın ise bot veya çizmeyle kombinlemek oldukça basit olur.

ŞIK İKİLİ TAKIMLARA ALTIN DOKUNUŞ

Kendi ten renginize uygun olarak seçtiğiniz parçaları kombinlerken kıyafetteki uyuma da dikkat etmelisiniz. Sezonun en beğenilen renk uyumu monokrom olarak görülüyor. Qras kadınlarının da tercih ettiği ofis şıklığını ön plana çıkaran bu renk uyumuyla şık ikili takımlar için vazgeçilmez bir kombin oluşuyor.

Şık ikili takımlar tesettür giyim modasında!

Nude, pastel renklerle oldukça geniş sunulan bu skalaya altın dokunuşu ise aksesuarla yapmak mümkün. Şık ikili takımların en önemli parçası olan akseuarlar; şal, kolye, yüzük, çanta ve ayakkabı eklenebilir. Şık bir kaban veya trençkot da sezona göre tercih edilebilir. Günlük hayatta salaş olarak tercih edebileceğiniz tesettür giyim ikili takımlarının daha çık olması için krep olarak da bulabilirsiniz. Krep kumaş terletmez ve cilde nefes aldırır. Ayrıca oldukça kullanışlıdır.

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