Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları sürdürdüğü Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları sürdürdüğü Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören ile birlikte Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyon bölgesine helikopterle giderek, bölgede incelemelerde bulunup askeri yetkililerden bilgi aldı. Operasyona katılan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti. Mehmetçiklerle sohbet ederek, kendilerine moral veren Vali Hacıbektaşoğlu, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle etkin ve kararlı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edelecektir" dedi.

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Dağdöşü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, köydeki çocuklarla da yakından ilgilenerek, kendileri ile bir süre sohbet etti. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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