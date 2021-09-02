Siirt'teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Siirt'teki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.
Siirt'teki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların büyük bölümünün sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülürken, yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymasıyla kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı