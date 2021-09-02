Siirt'teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Siirt'teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'teki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Siirt'teki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların büyük bölümünün sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görülürken, yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymasıyla kazaların önüne geçilebileceğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Marcao Ali Koç Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siirt'teki kazalar KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 16:28:36. #1.14#

title