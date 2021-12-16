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Siirt'te tır devrildi: 1 ölü

Siirt'te tır devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır, sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

BİTLİS (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır, sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, şoför hayatını kaybetti.

Kaza, Baykan- Bitlis karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 31 ABV 760 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Abdurrahman Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te tır devrildi: 1 ölü

Siirt'te tır devrildi: 1 ölü

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