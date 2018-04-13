Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı caddelerin yağmur suları altında kaldığı kentte, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan İbrahim Beycan, sağanak nedeniyle giyim mağazalarını su bastığını söyledi.

Yetkililerden çare beklediklerini ifade eden Beycan, "Siirt'te sağanak bayağı etkili oldu. Bizim dükkanın hali çok kötü oldu, su bastı. Alt yapı eksikliği var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Su altında kalan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması sürüyor.