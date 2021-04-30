Siirt'te PKK'lı teröristlere ait çok sayı mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait çok sayı mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait çok sayı mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari ilçesi Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan 2021 tarihinde Eren-13 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın operasyonu icra edildiği duyuruldu. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında yapılan arazi taraması faaliyeti sonucu kayalıkların altına gizlenmiş vaziyette; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet LMGK makineli tüfek, 305 adet 7x65 milimetre Bixi makineli tüfek fişeği, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, bir adet el dürbünü ile muhtelif yaşam malzemesi ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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