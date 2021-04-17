Siirt'te evi yanan aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Siirt'te evi yanan Suriyeli aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı.

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Siirt'te evi yanan Suriyeli aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı.

İHH gönüllüleri, aileyi Yenimahalle Vahit Üçok Caddesindeki evinde ziyaret etti, yardımda bulundu.

İHH Koordinatörü Mehmet Faruk Süzün, iki hafta önce elektrik konağından dolayı çıkan yangında eşyaları kullanılamaz halen aileye sahip çıktıklarını belirtti.

Aileye ev eşyası ve nakdi yardım yapıldığını aktaran Süzgün, yangında 5 nüfuslu ailenin mağdur olduğunu kaydetti.

Hayırseverlerin iletişime geçmesiyle ailenin durumunu tespit ettiklerini bildiren Süzgün, "Ailenin ihtiyacı olan halı, kanepe ve diğer eşyalar ile gıda ve bir miktar da nakdi yardım yaptık. İmkanlar ölçüsünde ileriki zamanlarda da ailenin fertlerine giyim ve gıda yardımlarını sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz