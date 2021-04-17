Siirt'te evi yanan aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te evi yanan aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı

Siirt'te evi yanan aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Siirt'te evi yanan Suriyeli aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı.

İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Siirt'te evi yanan Suriyeli aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı.

İHH gönüllüleri, aileyi Yenimahalle Vahit Üçok Caddesindeki evinde ziyaret etti, yardımda bulundu.

İHH Koordinatörü Mehmet Faruk Süzün, iki hafta önce elektrik konağından dolayı çıkan yangında eşyaları kullanılamaz halen aileye sahip çıktıklarını belirtti.

Aileye ev eşyası ve nakdi yardım yapıldığını aktaran Süzgün, yangında 5 nüfuslu ailenin mağdur olduğunu kaydetti.

Hayırseverlerin iletişime geçmesiyle ailenin durumunu tespit ettiklerini bildiren Süzgün, "Ailenin ihtiyacı olan halı, kanepe ve diğer eşyalar ile gıda ve bir miktar da nakdi yardım yaptık. İmkanlar ölçüsünde ileriki zamanlarda da ailenin fertlerine giyim ve gıda yardımlarını sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ryan Babel Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te evi yanan aileye eşya ve nakdi yardım yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:02:36. #1.15#

title