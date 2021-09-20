Siirt'te Dünya Temizlik Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi

Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği ile Kezer'de temizlik yapıldı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden destek alan ailelerin çocuklarının katılımıyla Kezer Mesire alanı temizlendi.

Etkinlikte ayrıca çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Sevda Küçükoğlu Aykaç, "Bugün 18 Eylül Dünya temizlik günü. Gün dolayısıyla Siirt Kızılay şubesinin ve Müdürlüğümüzün ortak çalışması olan temizlik etkinliğine katıldık. Etkinliğe kurumumuzun okul aile destek projesi ile çocuk hakları il komitesine dahil olan çocuklarımız katıldı" dedi.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli ve Kızılay kadın teşkilatı başkanı sosyolog Akide Işık ise, "18 Eylül Dünya temizlik günü kapsamında Kızılay'ımızın tüm Türkiye'de başlattığı temizlik kampanyasını bizde Siirt ili olarak bu etkinlikle gerçekleştirdik dedi. Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, "Bugün 18 Eylül dünya temizlik günü ve bugün Türkiye genelinde kadın kollarımız eş zamanlı olarak temizlik çalışması yapıyorlar, bizde bu çerçevede çevre temizliği çalışması yaptık. Etrafın çevre temizliği yapıldı ve çöpler toplandı, uçurtma şenliği yapıldı ve güzel bir etkinlik oldu. Bugün hem çocuklarımıza çevre bilincini aşılamış hem de onlara Kızılay'ı anlatmış olduk. Güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Temizliğin ardından çocuklar uçurtma şenliğine katıldılar.

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