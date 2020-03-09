Siirt'te define ararken suçüstü yakalandılar
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Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Siirt'te define ararken suçüstü yakalandılar

Siirt'te izinsiz define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:11
Siirt'te define ararken suçüstü yakalandılar

Siirt'te izinsiz define ararken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt'in Şirvan ilçesinde izinsiz define araması yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirkapı köyü bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet ederek izinsiz define araması yaptıkları tespit edilen H.Ç., M.Ç., Y.S., M.A. ve B.A. isimli 5 şüpheli şahıs bir adet define arama detektörü ile suçüstü yakalanmışlardır. Söz konusu olayla ilgili olarak Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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