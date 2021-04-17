Siirt OSB genişletme çalışmaları başlatıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Organize Sanayi Bölgesinin genişletme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Organize Sanayi Bölgesinin genişletme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Çalapkulu, bölgede huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle birlikte yatırım taleplerinin de arttığını belirtti.

Siirt'te Lineer Çinko Tesisi ve diğer yatırım alanlarının başvurularıyla OSB'nin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını ve talepleri karşılamak için Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile OSB'nin genişletilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Çalapkulu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde artık huzur hakim ve yatırım için çok cazip bir pazara sahibiz. OSB'nin yanındaki hazineye ait orman vasfını kaybetmiş arazilerin dahil edilmesiyle genişletme çalışmalarımızı başlattık. Bakanlık nezdinde çalışmalarımız sürüyor. OSB'yi genişleterek yeni yatırımcıları ilimize getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz