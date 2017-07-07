Sıcaklar Suriyelileri kamplara hapsetti

Son günlerde etkisi gösteren sıcaklık sebebiyle kamplardan dışarı çıkmayan Suriyeliler çareyi vantilatörlerde serinlemekte buluyor



HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Konteynır Kenti'nde kalan son günlerde etkisi gösteren sıcaklık sebebiyle kamplardan dışarı çıkmayan Suriyeliler çareyi vantilatörlerde serinlemekte buluyor

Yaklaşık 6 yıldır ilçedeki kampta kalan 3 bin 500 Türkmen, son günlerde artan sıcak havadan dolayı zor günler geçiriyor.

Ortalama sıcaklılığın 40 dereceyi bulduğu Yayladağı ilçesindeki kampta kalan Ahmed Hammudi, "Bizler önce çadır kentlerde kalıyorduk, daha sonra devletimiz varolsun bizlere konteynır yaptırdı. Bizlerde burada oldukça rahatız. Konteynırlarda yaşamak çadırlarda yaşamaktan daha rahat ve biz bu sıcaklarda serinlemek için gündüzleri dışarıya çıkmıyoruz ve vantilatörleri kullanıyoruz" dedi.

YİBO Konteynır Kenti'nde kalan Mahmud Armin ise, "Bizler 6 yıl önce buraya yerleştik, 4 buçuk yıl çadır kentlerde kaldık. Son dönemlerde Türk devletimiz bizi burada yaptırdığı koyteynır kente yerleştirdi. Şimdi burada daha rahatız. Son bir hafta içinde havalar çok sıcak bizlerde kendimizce gerek kaldığımız yerlerdeki vantilatörlerle gerekse ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını serinletmek için buz dolu leğenlerde oynattıklarını belirten Ayşe Hammudi, "Allah kimseyi devletinden vatanından etmesin. Bizlerde Suriyeli Türkmen olarak ülkemizden uzakta zorda olsa yaşıyoruz" dedi.

Ayşe Hammudi, havaların Yayladağı ilçesinde son bir haftadır artan sıcaklarda çocuklarının buzlu leğenlerde serinlettiklerini belirtti.