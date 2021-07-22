Sıcak havaya "dev" çözüm
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Sıcak havaya "dev" çözüm

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Sıcak havaya "dev" çözüm Adana'da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceye çıkmasıyla açık alanda bunalan vatandaşlar dev vantilatörle serinletildi Adana'da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceye çıkmasıyla açık alanda bunalan vatandaşlar dev vantilatörle serinletildi.

Sıcak havaya "dev" çözüm

Adana'da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceye çıkmasıyla açık alanda bunalan vatandaşlar dev vantilatörle serinletildi

ADANA - Adana'da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceye çıkmasıyla açık alanda bunalan vatandaşlar dev vantilatörle serinletildi.

Hava sıcaklığının gölgede 35 derece olduğu Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Bu arada termometre ise 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar bayram tatilini de fırsat bilip yaylalar ve denize akın etti. Adana'da kalan vatandaşlar ise parklarda serinlemeye çalıştı. Bu arada müşterilerine açık havada hizmet veren işletmeler ise sıcağa dev vantilatörle çözüm buldu. Çukurova'da aşırı nemin de etkisiyle yaz aylarında iş yapamamaktan yakınan esnaf, çözümü işyerlerinin önüne koydukları büyük vantilatörlerde buldu. 2.5 metre boyutundaki vantilatörler, soğutma sistemlerinin yetersiz olduğu ve çok sayıda işçinin çalıştığı, açık havada faaliyet gösteren lokanta, otel, oyun parkları ve çay bahçeleri gibi işletmelerin tercihi haline geldi. 2-3 metre ebadındaki vantilatörler esnafın imdadını yetişirken, vatandaşın da serin bir havada yemek yemesini sağlıyor. Bir kebap işletmesi de hizmet verdiği açık havaya 3 dev vantilatör kullanıyor. İşletme Müdürü Saim Bilim, Adana'nın aşırı sıcağında vatandaşları serinletmek için dev vantilatörlü çözüm bulduklarını vatandaşın memnun olduğunu söyledi. Atatürk Parkında aşırı sıcaktan bunalan Sait Aslan ise "Havalar öyle sıcak ki adım atacak halimiz yok. Bizim gibi yaşlı adamlar daha fazla etkileniyor. Temmuz ayı çok sıcak geçiyor çok tehlikeli. Hava sıcaklığı daha da artarsa herkes kendini patır patır suya havuza atar. Biz de bu parkta serinliyoruz. Burası gariban yaylası" dedi.

Sıcak havaya 'dev' çözüm
Sıcak havaya 'dev' çözüm
Sıcak havaya 'dev' çözüm
Sıcak havaya 'dev' çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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