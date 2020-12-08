- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu

08.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:28

- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu Bodrum mandalinası hasadında yüzde 50 düşüş yaşandı Kokusu ve tadıyla Türkiye'de ün salan Bodrum mandalinasının hasadı başladı.

- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu

Bodrum mandalinası hasadında yüzde 50 düşüş yaşandı

MUĞLA - Kokusu ve tadıyla Türkiye'de ün salan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Bodrum'da Mayıs ayında mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle yarımada genelinde Aralık ayında yapılan mandalina hasatlarında yüzde 50 düşüş olduğu öğrenildi.

Kokusu ve tadıyla bilinen Bodrum mandalina hasadı başladı. Üreticiler bu yıl mandalinaların az olması nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Bazı bahçelerde mandalina ağaç dallarını kıracak kadar çok olurken birçok mandalina bahçesinde ise mandalinanın yok denilecek kadar az olduğu gözlendi.

Sıcak havalar mandalinayı vurdu

Mayıs ayında çiçek açan ve Aralık ayında meyve vermeye başlayan Mandalina ağaçları bu yıl çok az meyve verdi. Özellikle Mayıs ayında yaşanan çöl sıcakları mandalina ağaçlarında açan çiçeklerin kurumasına neden oldu. Sıcak havaya dayanamayan çiçekler mandalinaya dönüşemeden öldü. Birçok bahçe bunu yaşarken Mayıs ayının 1'inci haftasında çiçek açan mandalina ağaçlarında ise dalları kırılacak kadar çok mandalina verdi. Bu durum karşısında bazı üreticiler mandalina hasadından memnun kalırken birçok üretici ise mandalina olmaması sebebiyle ne yapacağını şaşırdı.

70 tondan 7 tona düştü

Mandalina Bahçesi olan Erman Aras yılda 70 ton mandalina aldığı bahçesinden bu yıl 7 ton bile alamadığını belirterek "Maalesef sıcaklardan Bodrum'da etkilendi. Yarım adanın birçok bölümünde mandalina hiç yok denecek kadar az. Bazı bölümlerinde ise çok fazla mandalina var. Buda tamamen mayıs ayındaki sıcaklara bağlı olarak o anda çiçek açma noktasında olan ağaçlar çok etkilendi ve sıcak hava nedeniyle mandalina tutmadı. 15 gün önce veya 15 gün sonra çiçek açan veya konumundan dolayı daha önce çiçek açmış olan mandalina bahçelerinde mandalina var. Bodrum'un büyük bir bölümünde ise yüzde 10 ancak mandalina var. Biz senede 70 ton mandalina üretirken bu yıl 7 ton bile mandalina yok" dedi.

- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

İlgili Haberler

Sıcak hava artık tarım sektörünü vurmayacak
Sıcak hava artık tarım sektörünü vurmayacak
Köylülerin kente göçü soba satıcılarını vurdu
Köylülerin kente göçü soba satıcılarını vurdu
Pandemi fotoğrafçıları da vurdu
Pandemi fotoğrafçıları da vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan İrem Derici Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:14:04. #1.14#
title