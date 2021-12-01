ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Shakespeare ve Müzik"konseri düzenlenecek. Shakespeare oyunlarındaki şarkı ve müziklerinin dönemin enstrümanları ile yorumlanacağı konser, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Konserde, William Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirilecek. Soprano Linet Şaul'un ezgileri seslendireceği konserde, Bülent Oral ile Faran Suyolcu dönemin enstrümanları rönesans lute ve viola da gambayla notalara hayat verecek. Konserde tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de sahne alacak. Berkem, özel gösterisiyle ezgilere eşlik edecek.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden (YKSM) temin edebilir. Davetiyelerin sınırlı sayıda olacağı etkinlikte, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs önlemleri için yayınladığı genelgeye uygun olarak aşı ve PCR test kuralları geçerli olacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet