Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

15.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:42
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

ADANA'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyin Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.


Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 22:42:44. #1.14#
title