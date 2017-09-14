Seydişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir-Konya karayolunda seyreden Mustafa Kaya yönetimindeki 42 ZL 375 plakalı otomobil, Karabulak Mahallesi Kavşağı'nda, Bülent Akyüz'ün kullandığı 07 HYJ 85 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Kaya ile aynı araçta bulunan Hatice ve Mustafa Çavdar yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.