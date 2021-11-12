Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Hali Özlü idaresindeki 42 K 4149 plakalı otomobil, Seyidharun Bulvarı Adliye Kavşağında yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenci İrem Erol 'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Erol yaralandı.

Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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