Seydişehir'de otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
Hali Özlü idaresindeki 42 K 4149 plakalı otomobil, Seyidharun Bulvarı Adliye Kavşağında yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenci İrem Erol 'a çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yere düşen Erol yaralandı.
Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.