Seydişehir'de miniklere fidan hediyesi
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Seydişehir'de miniklere fidan hediyesi

Seydişehir'de miniklere fidan hediyesi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde okul öncesi ve birinci sınıfa başlayan 280 minik öğrenciye, okul idaresi Seydişehir Orman İşletme Şefliği tarafından fidan hediye edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde okul öncesi ve birinci sınıfa başlayan 280 minik öğrenciye, okul idaresi Seydişehir Orman İşletme Şefliği tarafından fidan hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığını uyum eğitim kapsamında Merkez İlköğretim Okulu'na kaydını yaptıran 280 öğrenci, hediye fidanlarını istedikleri yerde yetiştirebilecek.

Merkez İlkokulu Müdürü Yasin Öşekci projeyi, son günlerde yaşanan orman yangıları sonrası çocuklara çevre bilincini aşılamak için hayat geçirdiklerini söyledi.

Okul olarak farkındalık yaratmak amacı ile bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Öşekci, "Eğitim-öğretime yeni başlayan 280 öğrencimizde orman sevgisini oluşturmak adına ilk gün hediyesi olarak birer fidan hediye ettik. Çocuklarımız büyüdükçe, fidanlarımız da büyüsün istedik. Öğrencilerimiz ve velileri bu fidanları kendi istedikleri bir yerde büyütecekler. Bu etkinlikte bizlere destek veren Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seydişehir'de miniklere fidan hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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