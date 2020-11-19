Seydikemer'e yılın ilk karı düştü
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Seydikemer'e yılın ilk karı düştü

19.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:31
Seydikemer'e yılın ilk karı düştü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı yağdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı yağdı.

Kasım ayıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Seydikemer'in 1800 rakımlı Girdev Yaylası ve gölü beyaza büründü. Fethiye ve Seydilkemer ilçelerinde şehir merkezlerinde soğuk hava ve yağışlı hakim olurken, bazı bölgelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Seydikemer ilçesinin Girdev yaylası da bunlarda birisi oldu. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten vatandaşlar, yüksek kesimlere kar yağmasının artık kış mevsiminin habercisi olduğunu söyledi. - MUĞLA

Seydikemer'e yılın ilk karı düştü
Seydikemer'e yılın ilk karı düştü
Seydikemer'e yılın ilk karı düştü
Seydikemer'e yılın ilk karı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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