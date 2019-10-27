"Sessiz pedallar" Gaziantep'te yarışacak

27.10.2019 11:14

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nda 12 ülkeden 39 sporcu Gaziantep'te madalya için ter dökecek.

Zengin mutfağıyla Türkiye'nin en önemli gastronomi kentlerinden biri olan Gaziantep, spor alanında da yaptığı organizasyonlarıyla adından söz ettiriyor.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi "Engelsiz Gaziantep Modeli" oluşturabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tarihi İpekyolu duraklarından biri olan Gaziantep, uluslararası sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan sporcular 35, 65 ve 100 kilometrelik parkurlarda pedal çevirecek.

Farklı medeniyetlerden gelen sporculara ev sahipliği yapacak Gaziantep, sporun birleştirici gücüyle örnek olmak istiyor. Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın Gaziantep'teki bisiklet kullanımının artmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

"Sporun dili bütün ülkelerde aynıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, en özelinin ise Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası olacağını söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Efiloğlu, engellilere yönelik çok ciddi ve güzel hizmetler verdiklerini dile getirdi.

Efiloğlu, farklı ülkelerden sporcuları Gaziantep'te ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Böyle bir organizasyon Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te yapılacak, bu da bizleri çok mutlu ediyor. Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nda 12 ülkeden 39 sporcumuz yer alacak. Çok güzel faaliyetlerimiz olacak. Farklı etaplarda yarışlarımız olacak. Puanlı 35, 65,100 kilometre tur yarışları olacak. Bütün bunlar Gaziantep'i sanırım bisikletin başkenti haline getirecek."

Efiloğlu, Gaziantep'in Suriyelilerin en önemli göç noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, "Burada yapacağımız şampiyona Doğu, Güneydoğu ve Orta Doğu ekseninde farklı mesajlar vermektedir. Sporun ortak dilinde ve paydasında dünyanın farklı ülkelerinde gelenleri buluşturacağız. Özellikle 500 bin mülteci barındıran bir şehir olarak çok anlam ifade ediyor. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebilir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayla bisiklet kullanımın da arzu edilen seviye ulaşmasına katkı sağlamak istediklerini aktaran Efiloğlu, şöyle konuştu;

"Bu ve buna benzer organizasyonlar çığdan kopmuş bir kar tanesi gibi büyüdükçe kocaman hale gelecektir. İnşallah Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası Barış Pınarı Harekatı adına da dünyaya güzel mesajlar verir. Bu farkındalılığın artarak devam etmesi gerekiyor. Sporun dili bütün ülkelerde aynıdır. Evrensel ve birleştirici ruhuyla güzel neticeler alırız diye düşünüyoruz. Engellilerin başardığı o kadar şeyler var ki. Onların hepsi birer kahraman ve hepsi başımızın tacıdır."

Kaynak: AA