Servis Şoförlerinden Afrin'e Destek

Gaziantep'in Nurdağı İlçesindeki servis şoförleri Afrin Harekatına destek vermek amacıyla 250 araçlık konvoy ile Kilis'e doğru hareket etti. Konvoyu gören öğrenciler ise yolu keserek, İstiklal Marşı okudu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul servislerinden oluşan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için Kilis'e hareket etti. Servis şoförlerine yaklaşık 100 araçtan oluşan ilçe halkı da destek verdi. Türk bayrakları ile süslü minibüs ve araçların yolunu kesen öğrenciler de konvoya katılanlara sürpriz yaptı. Öğrenciler istiklal Marşı okuyarak, Mehmetçiğe destek verdi

Öğrencilerin sloganları arasında yola çıkan konvoy, Kilis'e doğru hareket etti. - GAZİANTEP