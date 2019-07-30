Seren Ceren Asyalı ile çocuklar için 'Kolaj Atölyesi'

SANATÇI Seren Ceren Asyalı eşliğinde 7-12 yaş arası çocuklar 'Kolaj Atölyesi' ile resim tasarlayacak.

Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de düzenlenecek olan etkinlik 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. 'Göç' sergisi kapsamında gerçekleşen etkinlikte çocuklar, eski dergi sayfalarından kestikleri sayfalardan ilham alarak kendi kolajlarını tasarlayacak. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen çalışma ile çocuklar eski dergileri kullanarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak.

3 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan atölyeye katılım ücretsiz ancak ön kayıt yapılması gerekiyor.

Kaynak: DHA