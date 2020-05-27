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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,90 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
27.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:56

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 370,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 370,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 370,90 liradan, 2 bin 443 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 464 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 387 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 407 liradan, bin 194 liradan alınan Yarım Ziynet bin 204 liradan ve 597 liradan alınan Çeyrek Ziynet 602 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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