21.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:33

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 320,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 321 liradan, 2 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 135 liradan, 292,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296,50 liradan, 2 bin 66 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 86 liradan, bin 33 liradan alınan Yarım Ziynet bin 43 liradan ve 517 liradan alınan Çeyrek Ziynet 522 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA